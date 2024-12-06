Учителя задержали после того, как он разделся и гулял по начальной школе

В США учителя арестовали после того, как обнаружили его голым в одном из классов начальной школы. Об этом сообщили в полиции округа Порт-Сент-Люси, штат Флорида.

В конце ноября помощник шерифа заметил в окне местной начальной школы голого мужчину. Тот понял, что раскрыт, быстро оделся, побежал к задней части здания и вышел на улицу, а когда его попытались задержать, ударил сотрудника полиции кулаком в лицо. Вскоре на место прибыли другие полицейские, которые помогли надеть на мужчину наручники. Сначала задержанный заявил, что он бездомный и проник в школу через окно, однако эта информация не подтвердилась.

Личность мужчины установили, им оказался 34-летний Джо Уриас, который работает учителем в другом образовательном учреждении. В классе, куда залез педагог, обнаружили его ноутбук, еду, одежду, а также секс-игрушки и около 20 граммов марихуаны в прозрачном пластиковом контейнере. Как уточняется, в тот момент в школе больше никого не было.

«Он был один. Я просто не хочу влезать в его мысли и думать о том, о чем он думал», — заявил начальник местной полиции.

Сейчас мужчина находится под залогом в $31 тыс. в окружной тюрьме. Против него возбудили дело о развратном поведении, краже со взломом, хранении марихуаны и нанесении побоев офицеру полиции. Официальные обвинения ему еще не были предъявлены.

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