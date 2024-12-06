Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Учителя задержали после того, как он разделся и гулял по начальной школе

Учителя из США арестовали за обнажение в классе начальной школы

close
Port St. Lucie police

В США учителя арестовали после того, как обнаружили его голым в одном из классов начальной школы. Об этом сообщили в полиции округа Порт-Сент-Люси, штат Флорида.

В конце ноября помощник шерифа заметил в окне местной начальной школы голого мужчину. Тот понял, что раскрыт, быстро оделся, побежал к задней части здания и вышел на улицу, а когда его попытались задержать, ударил сотрудника полиции кулаком в лицо. Вскоре на место прибыли другие полицейские, которые помогли надеть на мужчину наручники. Сначала задержанный заявил, что он бездомный и проник в школу через окно, однако эта информация не подтвердилась.

Личность мужчины установили, им оказался 34-летний Джо Уриас, который работает учителем в другом образовательном учреждении. В классе, куда залез педагог, обнаружили его ноутбук, еду, одежду, а также секс-игрушки и около 20 граммов марихуаны в прозрачном пластиковом контейнере. Как уточняется, в тот момент в школе больше никого не было.

«Он был один. Я просто не хочу влезать в его мысли и думать о том, о чем он думал», — заявил начальник местной полиции.

Сейчас мужчина находится под залогом в $31 тыс. в окружной тюрьме. Против него возбудили дело о развратном поведении, краже со взломом, хранении марихуаны и нанесении побоев офицеру полиции. Официальные обвинения ему еще не были предъявлены.

Ранее в Греции арестовали мужчину, нюхавшего обувь соседей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами