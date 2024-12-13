Пожилая британка застряла в туалете в доме престарелых и не выжила

В Британии женщина попала в больницу после того, как сиделки неудачно посадили ее на унитаз. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в Парксайде, в доме престарелых. 77-летней женщине потребовалось сходить в туалет, для этого персонал должен был использовать специальный подъемный механизм.

Однако вместо этого работники решили посадить женщину своими силами. В результате ноги пенсионерки прошли через щель в передней части сиденья и она застряла, поэтому пришлось вызывать спасателей.

У пожилой женщины диагностировали переломы грудной клетки. Впоследствии из-за нанесенных травм у нее развилась пневмония. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Выяснилось, что сиделки игнорировали подъемное устройство уже длительное время, в день инцидента они посадили подопечную под неправильным углом, поэтому она застряла. Если бы они использовали нужную технику, этого бы не произошло.

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