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Институт развития интернета начал принимать заявки на конкурс национального контента

Авторов социально значимых онлайн-проектов наградят летом 2025 года

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ИРИ

Институт развития интернета (ИРИ) открыл прием заявок на соискание Национальной премии интернет-контента, сообщили в пресс-службе организации.
Награда для авторов социально значимых онлайн-проектов будет вручаться в четвертый раз летом 2025 года.

Участникам конкурса предлагают представить свои проекты в пяти тематических направлениях — «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Программные продукты», «Мультиформатный контент» и «Спецпроекты в интернет-СМИ».

Победителей будут отбирать в 15 номинациях: «Игровой сериал до 30 минут», «Игровой сериал более 30 минут», «Документальный проект», «Анимационный контент», «Подкаст», «Telegram-канал» и других.

Финалистов определит экспертный совет премии, а победителей — жюри.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что каждый год количество заявок на соискание премии растет.

«Но нам важно, что растет и качество: социально-значимый контент становится по-хорошему модным. Авторы уже не стремятся к популярности любой ценой, а делают проекты со смыслом и при этом хорошим маркетингом, и в результате – с большими просмотрами и живым откликом аудитории», — заявил он.

Задачей премии он назвал открыть авторов социально-значимого контента для тех, кто еще с ними не знаком.

Сбор заявок продлится до 31 января 2025.

Медиахолдинг Rambler&Co, а также издания «Лента.ру» и «Газета.Ru» являются информационными партнерами премии.

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