Более 300 новых автобусов выйдут на маршруты в Подмосковье до конца января

Более 300 новых автобусов выйдут на маршруты «Мострансавто» до конца января. Об этом во время обсуждения работы общественного транспорта в зимний период с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев

По его словам, это будут современные комфортабельные ЛиАЗы и «Фотоны».

«Мы закупили большое количество техники в этом году. На федеральном уровне была создана лизинговая компания, порядка 7500 автобусов распределено по всей стране. Мы активно участвовали и дальше будем участвовать в этой программе, чтобы обеспечить обновление автобусов», — сказал губернатор.

Также он рассказал о заключенном соглашении с Москвой. По его словам, с июня часть маршрутов, которые пересекают МКАД, будут переходить под управление столичного Департамента транспорта.

«Таким образом, вместе с Москвой мы усилим эти маршруты. Задача - увеличить количество автобусов, которые идут к МЦД», — добавил Воробьев.

Отмечается, что обновление общественного транспорта проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Предполагается, что новые автобусы поступят в каждый городской округ, а первые 35 из них выйдут на линии уже на этой неделе.

Как уточнил зампред правительства Московской области - министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, всего будет получено 304 автобуса, а 104 уже приняли.

«До 25 декабря получим оставшиеся 200 транспортных средств, и до 31 января все они выйдут на маршруты. Больше всего поступит в городские округа Одинцовский – 27, Домодедово – 21, Балашиху – 16, Ленинский – 13», — добавил он.

Кроме обновления подвижного состава, также улучшили ремонтные зоны на базах. При этом в ходе подготовки к нынешнему сезону в Подмосковье увеличили количество слесарей на 15%, а зарплату им подняли на 20%.

Также было приобретено 40 портальных моек и 47 ручных моек, которые поставили в каждое межмуниципальное автотранспортное предприятие. Помимо этого, с 1 апреля на 20% подняли зарплату мойщикам.