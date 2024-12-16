Спортсмен из Подмосковья стал третьим на соревнованиях по фигурному катанию

Фигурист из Московской области Макар Пузин заработал бронзу на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Мордовские узоры», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Пузин стал третьим в одиночном катании среди юниоров по программе кандидатов в мастера спорта.

Первое и второе место заняли фигуристы из Москвы.

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Мордовские узоры» проходили с 13 по 15 декабря в Саранске. Всего в турнире участвовали более 100 спортсменов из 35 регионов России.