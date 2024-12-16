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Спортсмен из Подмосковья стал третьим на соревнованиях по фигурному катанию

Подмосковный фигурист взял бронзу на всероссийских соревнованиях

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Училище олимпийского резерва №1

Фигурист из Московской области Макар Пузин заработал бронзу на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Мордовские узоры», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Пузин стал третьим в одиночном катании среди юниоров по программе кандидатов в мастера спорта.

Первое и второе место заняли фигуристы из Москвы.

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Мордовские узоры» проходили с 13 по 15 декабря в Саранске. Всего в турнире участвовали более 100 спортсменов из 35 регионов России.

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