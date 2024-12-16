В Подмосковье подвели итоги программы капитального ремонта в домах

В рамках программы капитального ремонта в многоквартирных домах Подмосковья в 2024 году установили более 500 лифтов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Новые лифты имеют плавное движение, антивандальные свойства и современное освещение.

В ведомстве отметили, что все комплектующие в новых лифтах произведены в России.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, всего с начала действия программы в 2014 году в регионе заменили 13,6 тыс. лифтов.

Он добавил, что в 2025 году по программе заменят еще 354 лифта.

Велиховский также напомнил, что жители Подмосковья могут проверить включение своего дома в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ на сайте фонда капитального ремонта Московской области.