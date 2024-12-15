Четырехлетний ребенок попал в реанимацию, отравившись препаратом от шизофрении

В Петербурге устанавливаются обстоятельства отравления четырехлетнего ребенка, который госпитализирован после употребления психотропного препарата. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным РЕН ТВ, малолетнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, он находится в отделении реанимации. По предварительной информации, ребенок по недосмотру взрослых употребил психотропный препарат для лечения шизофрении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды. Ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.

Ранее младенец съел листья домашнего растения в Ленобласти и попал в больницу.