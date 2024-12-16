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В Воронеже мужчина снял свое падение под лед и получил грамоту от МЧС

В Воронеже сотрудники МЧС выписали грамоту мужчине, провалившемуся под лед

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ГУ МЧС России по Воронежской области/VK

В Воронеже мужчина получил грамоту от МЧС после падения под лед. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

По данным источника, местный житель снял процесс на телефон. Таким образом он продемонстрировал то, как делать не стоит.

«За самоотверженную попытку преодоления законов физики и здравого смысла», – указано на грамоте.

Похвалу россиянин получил после инцидента на водохранилище недалеко от поселка Рыбачий два дня назад. Россиянин вышел на тонкий лед на коньках вместе со знакомым. Все происходящее он демонстрировал во время прямой трансляции.

В какой-то момент лед треснул, и мужчина ушел под воду, успев заснять и этот момент. Его знакомый позвал местных жителей на помощь. Люди помогли пострадавшему выбраться на сушу, после этого его отнесли в помещение и отогрели.

Помощь медиков блогеру не понадобилась. По какой причине он решил выйти на лед, не сообщается.

Ранее в Архангельской области пенсионер спасал свою собаку и провалился под лед.

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