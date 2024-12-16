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Названа самая похищаемая книга года

«Читай-город»: пособие для айтишников стало самой похищаемой книгой года в РФ

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Shutterstock

В текущем году из российских книжных магазинов сети «Читай-город» похитили более 300 тысяч книг, самым похищаемым стало пособие для IT-специалистов. Об этом пишет »Коммерсантъ» со ссылкой на источник в пресс-службе компании.

По данным «Читай-города», в топ-3 самых похищаемых книг в 2024 году вошли такие издания, как «Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих» Адитьи Бхаргавы, «Магистр дьявольского культа. Том 1» авторства Мосян Тунсю, а также «Богатый папа, бедный папа», которую написал Роберт Кийосаки.

Книга Бхаргавы является одним из самых популярных изданий по программированию последних лет для специалистов разного уровня подготовки. «Магистр дьявольского культа» — это история человека по имени Вэй Усянь, который пытался достичь сянь, то есть бессмертия. В поисках вечной жизни ему пришлось отринуть светлый путь и двинуться по темному, или демоническому, пути. В свою очередь, «Богатый папа, бедный папа» рассказывает о важности финансовой грамотности, финансовой независимости, а также создания богатства путем инвестирования в активы, недвижимость, открытия и владения бизнесом.

По сравнению с прошлым годом количество пропаж в «Читай-городе» не изменилось, добавили в сети. В среднем за год по итогам инвентаризации в сети не досчитались порядка 300 тысяч книг. В прошлом году компания отмечала снижение общего количества пропавших книг на 10% по сравнению с 2022 годом.

Ранее была названа самая популярная цифровая книга в 2024 году.

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