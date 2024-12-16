Журналист Медведев напомнил россиянам о подвиге Иканской сотни

Ровно 160 лет назад — 18 декабря (6 по старому стилю) 1864 года — завершилось одно из самых невероятных и героических сражений в русской военной истории, в котором сотня казаков противостояла десятитысячной армии Кокандского ханства. Об этом в своем Теlegram-канале напомнил журналист Андрей Медведев, вошедший в состав парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции.

Автор поста отметил, что сражение известно как Иканское, его еще называют «сотней против десяти тысяч».

Медведев напомнил, что в конце ноября 1864 года кокандский мулла Алимкул с 10-тысячным войском выступил из Ташкента и двинулся к крепости Туркестан для того, чтобы атаковать русские поселения Семиречья.

Узнав, что в степи бродят какие-то шайки, комендант Туркестана выслал на разведку сотню уральских казаков есаула Василия Серова.

Отряд Серова состоял из 2 офицеров, 5 урядников, 98 казаков, кроме того, к сотне придано 4 артиллериста, фельдшер, обозный и три посыльных казаха.

От встречных киргизов Серов узнал, что селение Икан, которое находится в 25 километрах от Туркестана, уже занято каким-то отрядом.

4 декабря сотня двинулась на разведку, и возле Икана казаки наткнулись на главные силы кокандской армии.

Русские бойцы, многие из которых участвовали в обороне Севастополя и первых походах в Туркестан, оказались в окружении.

В течение трех дней они держали круговую оборону, отбили десятки атак. Им удалось подбить лошадь под самим Алимкулом.

Мулла Алимкул прислал Серову записку: «Сдайся и прими нашу веру: никого не обижу!»

«Предателей не нашлось. Утром 6 декабря в 7 часов утра кокандцы пошли в атаку с трех сторон. Казаки, голодные, полуживые от усталости, не спавшие трое суток, отбивают подряд 4 атаки. А потом Серов командует уральцам встать в каре и идти на прорыв», — написал Медведев.

По итогам трехдневного боя Иканская сотня потеряла больше половины личного состава.

«О подвиге казаков нет упоминаний в учебниках. Памятника подвигу Иканской сотни в России нет. Нет и улицы, названной в честь подвига. Однако, память о подвиге живет, вопреки всему», — заключил Медведев.