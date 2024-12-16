На Камчатке школьник ограбил отделение почты

В Елизово Камчатского края подросток вскрыл сейф в отделении почты и похитил оттуда 650 тысяч рублей. Об этом сообщает mk.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратился сотрудник почтового отделения, мужчина сообщил, что неизвестный украл из отделения связи выручку. Злоумышленник проник в помещение почты в выходной день, вскрыл сейф и похитил деньги.

Оперативникам стало известно, что накануне кражи кто-то похитил ключи от заведения, которое расположено в жилом доме. Подозреваемого в краже удалось задержать, им оказался 17-летний учащийся вечерней школы, он успел потратить почти все деньги на личные нужды. Оставшиеся 167 тысяч рублей правоохранители вернули в почтовую кассу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, он отпущен под подписку о невыезде.

До этого сообщалось, что в Хакасии подросток ограбил цветочный магазин, чтобы подарить букет матери. 16-летний житель Черногорска планировал поздравить мать с праздником, он зашел в цветочный павильон и попросил продавца собрать ему букет. Рассчитываться за покупку юноша не планировал, когда флорист протянула цветы, он отвлек ее внимание и, схватив розы, выбежал из помещения. Сотрудница торговой точки обратилась в правоохранительные органы, вора удалось оперативно задержать.

Ранее в Петербурге банда подростков ограбила вейп-шоп.