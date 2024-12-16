Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько браков заключили в Москве в 2024 году

Заммэра Ракова: более 80 тысяч браков заключили в Москве в 2024 году

close
etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

В 2024 году в Москве заключили более 80 тыс. браков. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи проводят торжество как во дворцах бракосочетания, так и на других площадках в столице. Она уточнила, что их они могут выбрать самостоятельно.

«Интересы и представления о свадьбе у всех разные, поэтому мы открыли 32 выездные площадки для регистрации брака. В основном это особняки, но есть также необычные места», — сказала Ракова.

Она уточнила, что среди них были смотровая площадка «Москва-Сити», «Москвариум», спортивный стадион и колесо обозрения.

Психолог Анна Кулешова до этого назвала «Газете.Ru» главные ошибки, которые могут разрушить гармонию в браке. По ее словам, недостаток искреннего общения — одна из главных причин исчезновения эмоционального контакта между супругами. Погружаясь в рутину, многие пары игнорируют важность общения, что приводит к тому, что близкие люди начинают ощущать себя чужими. А это прямой путь к одиночеству.

Ранее сообщалось, что в Москве расширят меры помощи недоношенным детям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами