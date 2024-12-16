Стало известно, сколько браков заключили в Москве в 2024 году

В 2024 году в Москве заключили более 80 тыс. браков. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи проводят торжество как во дворцах бракосочетания, так и на других площадках в столице. Она уточнила, что их они могут выбрать самостоятельно.

«Интересы и представления о свадьбе у всех разные, поэтому мы открыли 32 выездные площадки для регистрации брака. В основном это особняки, но есть также необычные места», — сказала Ракова.

Она уточнила, что среди них были смотровая площадка «Москва-Сити», «Москвариум», спортивный стадион и колесо обозрения.

Психолог Анна Кулешова до этого назвала «Газете.Ru» главные ошибки, которые могут разрушить гармонию в браке. По ее словам, недостаток искреннего общения — одна из главных причин исчезновения эмоционального контакта между супругами. Погружаясь в рутину, многие пары игнорируют важность общения, что приводит к тому, что близкие люди начинают ощущать себя чужими. А это прямой путь к одиночеству.

Ранее сообщалось, что в Москве расширят меры помощи недоношенным детям.