В Уганде распространяется загадочная болезнь, вызывающая у людей неконтролируемую дрожь

В Уганде фиксируется распространение загадочной болезни, вызывающей у людей неконтролируемую дрожь, пишет Daily Mail. По информации местных властей, заболевание затронуло около 300 человек, в основном женщин и девочек.

Симптомы болезни, зарегистрированной в районе Бундибугио, включают лихорадку и сильную дрожь, что затрудняет передвижение больных. Доктор Кийита Кристофер, окружной санитарный врач, сообщил, что за пределами указанного района случаев заболевания не зафиксировано. Сообщается, что образцы вируса были направлены в министерство здравоохранения для дальнейшего анализа.

Врач также отметил, что все больные успешно выздоравливают после курса антибиотиков. Тем не менее, многие пациенты обращаются «к растительным средствам», что, по словам специалистов, не рекомендуется. Кристофер призвал местных жителей обращаться к медикам в случае проявления симптомов.

Одна из пациенток, Пейшенс Катусииме, поделилась своим опытом, отметив, что, несмотря на ощущение паралича, ее тело продолжало трястись.

«Это было очень тревожно. Меня отвезли в больницу на лечение, и, слава богу, сейчас я в порядке», — рассказала она.

Ранее американка рассказала, что не чувствует боли из-за редкого заболевания.