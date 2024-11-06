Американка не чувствует боли из-за редкого заболевания

Студентка из США рассказала, что из-за редкого генетического заболевания она не чувствует боли, пишет Daily Mail.

Американка рассказала, что у нее врожденная нечувствительность к боли и она может подвергать себя серьезным травмам, не осознавая их. Это заболевание, встречающееся всего у нескольких сотен человек по всему миру, влияет на ее болевые рецепторы, вызывая несинхронизированную передачу сигналов в мозг.

Студентка рассказала, что в детстве она самостоятельно вырывала зубы в надежде на визит Зубной Феи и не ощущала боли, когда наступила на ржавый гвоздь. Она также отметила, что не чувствует температуры, что мешает ей заниматься спортом на улице в летнее время.

Несмотря на отсутствие боли, студентка осознает необходимость быть внимательной к своему состоянию и периодически проходит обследования, чтобы убедиться в здоровье своих органов.

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