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В России накрыли крупный канал поставки «серых» SIM-карт

Ирина Волк: сотрудники МВД пресекли оборот сотен тысяч «серых» SIM-карт

В России пресекли крупный канал поставки «серых» SIM-карт во время расследования уголовного дела о хищениях денег у россиян с использованием сим-боксов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, во время расследования правоохранители получили информацию об использовании злоумышленниками десятков тысяч SIM-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. Также удалось установить организации, которые их продавали. Ежемесячно злоумышленники могли продавать до 100 000 SIM-карт.

Сотрудники Следственного департамента МВД России провели обыски в офисах этих компаний, а также домах их генеральных директоров. На местах нашли записи с информацией о сделках, агентские и субагентские договоры, выписки из электронных баз данных организаций, средства связи руководителей. Также полицейские установили цепочку оборота SIM-карт, получили информацию о тех, кто занимался их продажей.

Всего с августа 2024 года на территории 12 субъектов России нашли и изъяли 39 сим-боксов, которыми пользовали аферисты, заключила Волк.

Ранее россиянам рассказали о способе защиты от мошенничества с SIM-картами.

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