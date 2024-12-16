Инфекции и воспаления мочевого пузыря грозят тем, кто часто в стрессе

Современный ритм жизни часто сопровождается стрессом, который влияет не только на наше эмоциональное состояние, но и на физическое здоровье, в том числе на работу мочевого пузыря. О том, как это происходит и что делать в таком случае, «Газете.Ru» рассказал врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

«Стресс — это реакция организма на внешние раздражители. В ответ на стресс выделяется кортизол, гормон, который влияет на множество функций организма, в том числе на работу нервной системы, контролирующей мочеиспускание», — рассказал врач.

Он отметил, что стресс воздействует на мочевой пузырь несколькими путями. В частности, могут начаться спазмы мочевого пузыря. Под воздействием стресса мышцы мочевого пузыря могут начать сокращаться, вызывая учащенное мочеиспускание. Даже при небольшом количестве мочи в пузыре возникает сильное желание помочиться. Это состояние известно как ургенция.

«Другая возможная проблема на фоне стресса — нарушение работы сфинктера. Сфинктер – это мышца, которая отвечает за удержание мочи. Стресс может ослабить его контроль, приводя к недержанию мочи, особенно в стрессовых ситуациях», — добавил уролог-андролог.

Кроме того, по его словам, возможно усиление воспалительных процессов. Хронический стресс снижает иммунитет, делая мочевой пузырь более восприимчивым к инфекциям и воспалениям. Это может проявляться в виде цистита или других заболеваний мочевыводящих путей.

«Обострение хронических заболеваний — у пациентов с уже существующими заболеваниями мочевого пузыря (например, интерстициальным циститом), стресс может усилить симптомы и привести к обострению болезни», — подчеркнул специалист.

Среди симптомов, которые могут указывать на влияние стресса на мочевой пузырь, врач назвал следующие: частые позывы к мочеиспусканию; недержание мочи, особенно в стрессовых ситуациях; боли внизу живота; чувство неполного опорожнения мочевого пузыря; нарушение сна из-за частых ночных мочеиспусканий.

«Что делать, если вы испытываете подобные симптомы? Во-первых, обратится к урологу при появлении подобных симптомов. Самолечение может быть опасным и привести к ухудшению состояния. Врач проведет необходимое обследование и исключит другие возможные причины», — посоветовал Богатырев.

Лечение может включать в себя: методы управления стрессом — йога, медитация, дыхательные упражнения, психотерапия; медикаментозное лечение — в некоторых случаях могут быть назначены лекарственные препараты, расслабляющие мышцы мочевого пузыря или улучшающие работу сфинктера; физиотерапевтические процедуры — помогают укрепить мышцы тазового дна.

«Важно помнить, что стресс — это серьезный фактор риска для здоровья. Своевременное обращение к врачу и профилактика стресса помогут сохранить здоровье мочевого пузыря и общее самочувствие», — резюмировал уролог-андролог.

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