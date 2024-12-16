Названы российские города с самыми комфортабельными и чистыми отелями

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил топ локаций внутри страны на основе оценок клиентов. После выезда из номера гость может оценить по шкале от 1 до 10 определенные параметры отеля: расположение, соотношение цены и качества, работу персонала, комфорт и чистоту в номере.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Наилучшее расположение ― у отелей в Зеленоградске: средняя оценка объектов размещения по этому параметру составила 9,5 балла из 10. Город в целом небольшой, но гостям особенно нравится, что многие отели находятся недалеко от моря и набережной. Следом идет Эсто-Садок, объекты размещения в котором получили 9,2 балла, и Санкт-Петербург с 8,9. Также в список вошли Челябинск (8,8) и Тюмень (8,7).

Соотношение цены и качества, по мнению постояльцев, лучше всего в отелях Смоленска: там средняя оценка по этому критерию составила 9,0 из 10. Путешественники отмечают уют и чистоту номеров, а также вкусные завтраки за приемлемую стоимость. В топ-5 попали еще Вологда (отели там набрали 8,8 балла), Калининград (8,7), Пятигорск (8,6) и Омск (8,5).

Работа персонала заслуживает высочайшей похвалы в гостиницах, расположенных в Пскове: там средний балл за этот критерий составляет 9,1 из 10. Гости отмечают, что сотрудники отелей вежливы и дружелюбны, быстро реагируют на просьбы и подсказывают, что посмотреть в городе. Кроме того, много гостиниц с отзывчивым и приветливым персоналом в Саратове (средний балл — 9,03), Перми (8,9), Великом Новгороде (8,8) и Владикавказе (8,7).

Наиболее комфортабельные отели расположены в Зеленоградске (средний балл по этому показателю — 9,2). Постояльцы чаще всего упоминают о свежем ремонте, новой мебели в номерах, хорошей шумоизоляции и наличии дополнительных удобств, таких как спа-центр и тренажерный зал. Кроме того, в пятерку попали Эсто-Садок (8,8), Пятигорск (8,5), Минеральные Воды (8,4) и Геленджик (8,3).

Что касается чистоты, самые высокие оценки за этот показатель получили гостиницы Калининграда: средний балл у объектов размещения в городе — 9,2 из 10. Туристам понравились стильные интерьеры отелей, тщательная уборка номеров и удобные кровати. Далее идут Смоленск (9,1 балла), Сочи (8,9), Саратов (8,7) и Петрозаводск (8,6).

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