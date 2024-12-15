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Звезде фильма «Джанго освобожденный» кинули стакан в лицо

NBC News: Джейми Фоксу кинули стаканом в лицо в его день рождения

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Неизвестный кинул стакан в лицо актеру Джейми Фоксу, который известен по главным ролям в фильмах «Джанго освобожденный» и «Рэй», когда тот праздновал свой день рождения в одном из ресторанов города Беверли-Хиллз. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Фокс праздновал свой день рождения в ресторане Mr. Chow, когда кто-то бросил стакан, который попал ему в лицо, в результате чего актеру наложили швы», — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на представителя актера.

NBC News уточняет, что инцидент произошел в пятницу, 13 декабря, около 22:00 по местному времени (6:00 в субботу, 14 декабря, по московскому времени — «Газета.Ru»).

Как отметил представитель актера, полиция изначально получила звонок о «возможном нападении с применением смертоносного оружия». Однако правоохранители установили, что в действительности в ресторане произошла потасовка. Арестов по итогам произошедшего не было.

«Джанго освобожденный» — художественный фильм 2012 года режиссера Квентина Тарантино в жанре вестерн. Картина рассказывает историю Кинга Шульца, который является охотником за головами людей в США, нарушивших закон. Шульц ликвидирует братьев работорговцев и освобождает афроамериканца Джанго, чтобы тот помог ему найти трех братьев Бритл, которые в прошлом были надсмотрщиками на плантации, где до этого работал освобожденный раб. Выполнив свою задачу, Шульц предлагает Джанго стать охотником и его напарником, на что последний соглашается.

Ранее Пи Дидди заподозрили в отравлении звезды «Джанго освобожденного».

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