Окружение Трампа устало от присутствия Илона Маска рядом с политиком

Американский бизнесмен Илон Маск ведет себя так, будто занимает пост сопрезидента США, активно продвигая собственное представление о втором сроке Дональда Трампа. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на информированные источники из окружения новоизбранного президента.

«Он Маск действует так, словно является сопрезидентом, и стремится, чтобы это стало очевидным для всех», — отметил один из собеседников. Он также добавил, что предприниматель «приписывает себе значительную роль в успехе» Трампа на выборах.

В то же время источники подчеркивают, что в окружении Трампа начинаются проявления усталости от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком.

Сегодня Bloomberg отметило, что Маск может стать олигархом при Дональде Трампе, оказывая на него влияние. Как пишет агентство, Трамп уже пообещал некоторую отдачу Маску за его поддержку: контракты на ракеты для новой миссии на Марс и правила, которые отсекут конкурентов для предположительно готовящегося роботакси Маска, а также роль в его администрации.

Ранее Маск прокомментировал свое назначение в команду Трампа.