Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Окружение Трампа устало от присутствия Илона Маска рядом с политиком

NBC: окружение Трампа возмущает, что Илон Маск ведет себя как сопрезидент США

close
Carlos Barria/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск ведет себя так, будто занимает пост сопрезидента США, активно продвигая собственное представление о втором сроке Дональда Трампа. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на информированные источники из окружения новоизбранного президента.

«Он Маск действует так, словно является сопрезидентом, и стремится, чтобы это стало очевидным для всех», — отметил один из собеседников. Он также добавил, что предприниматель «приписывает себе значительную роль в успехе» Трампа на выборах.

В то же время источники подчеркивают, что в окружении Трампа начинаются проявления усталости от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком.

Сегодня Bloomberg отметило, что Маск может стать олигархом при Дональде Трампе, оказывая на него влияние. Как пишет агентство, Трамп уже пообещал некоторую отдачу Маску за его поддержку: контракты на ракеты для новой миссии на Марс и правила, которые отсекут конкурентов для предположительно готовящегося роботакси Маска, а также роль в его администрации.

Ранее Маск прокомментировал свое назначение в команду Трампа.

Все новости на тему:
Выборы в США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами