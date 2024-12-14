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Шесть участников программы «Время героев» вошли в состав высшего совета «Единой России»

«Единая Россия» провела ротацию высшего совета партии

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Партия «Единая Россия» на XXII съезде произвела ротацию высшего совета, в который вошли 6 участников первого потока президентской программы «Время героев», сообщается на сайте партии.

В обновленный состав вошли: Герой России Юрий Абаев, Герой России, зампредседателя правления Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» Андранник Гаспарян, Герой России Владислав Головин, Герой России Андрей Митяшин, Герой России, председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов и кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов.

Ранее стало известно, что сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева вошла в состав генерального совета партии «Единая Россия».

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