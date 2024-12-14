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На съезде «Единой России» провели плановую ротацию генсовета партии

Сопредседатель ВАРМСУ Гусева вошла в генсовет «Единой России»

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Единая Россия» в рамках XXII съезда партии провела плановую ротацию генерального совета, в результате которой в генсовет вошла сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева, сообщается в Telegram-канале партии.

Также еще 2 сопредседателя ВАРМСУ сенатор Андрей Шевченко и глава Мелитополя Галина Дальниченко сохранили места в новом составе совета.

Как отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в ближайшие годы в России пройдет муниципальная реформа, а ВАРМСУ будет ее оператором.

Напомним, с июля 2024 года ВАРМСУ законодательно получила статус единой организации, которая представляет интересы муниципального сообщества на всех уровнях власти. Также в октябре этого года ВАРМСУ собрала предложения по доработке законопроекта, связанного с деятельностью органов местного самоуправления.

Госдума рассмотрит предложенные изменения в законопроект в 2025 году.

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