В Москве мужчина получил ранение груди, упав на шампур

В Москве мужчину госпитализировали после посиделок с друзьями в бане. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в поселении Рязановское. Компания отправилась в баню с алкоголем. В какой-то момент один из них, 44-летний мужчина, вышел и длительное время не возвращался.

Заметив отсутствие приятеля, друзья отправились искать его и нашли с колото-резаным ранением на улице, где, помимо пострадавшего, никого не было.

Медики госпитализировали мужчину, о его состоянии не сообщается.

По словам пострадавшего, он вышел охладиться на улицу, но в какой-то момент поскользнулся и упал на шампур. Его друзья рассказали, что каких-либо ссор между ними в этот день не было.

До этого на Алтае гость напал на хозяина дома с шампуром во время застолья. Мужчина несколько раз ударил знакомого по голове, затем нанес удар в грудную клетку. Спасти пострадавшего не удалось.

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