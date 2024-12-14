Россиянин забил доской соседа, напавшего на его сына

Житель Вологодской области, забивший обидчика своего сына доской, приговорен к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в августе 2024 года девятилетний мальчик пожаловался отцу на соседа, который несколько раз пнул его в подъезде. Мужчина решил поговорить с обидчиком ребенка. Он вошел в квартиру оппонента, схватил доску и ударил ею мужчину по голове, после чего вышел во двор. Услышав стоны из квартиры соседа, нападавший вызвал ему скорую помощь, но, несмотря на все усилия медиков, спасти избитого не удалось.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что житель Магадана напал на соседа, который не смог отключить сигнализацию машины. От шума проснулись местные жители, один из соседей вышел на балкон и высказал автомобилисту свое недовольство. Когда шум не прекратился, мужчина вышел во двор и избил молодого человека.

Ранее трое мужчин избили соседа по поселку железным ломом после конфликта в чате.