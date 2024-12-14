Подмосковная команда выиграла бронзу первенства России по фехтованию

Девушки-рапиристки из Подмосковья взяли бронзу на первенстве России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За команду из Подмосковья выступали Маргарита Дзобаева, Евангелина Моргунова, Мария Нагорная и Елена Сучкова.

Первое место взяла команда из Курской области, а второе — из Санкт-Петербурга.

Всего в соревнованиях принимали участие более 800 рапиристов, шпажистов и саблистов.

Первенство России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет проходило в Уфе с 3 по 13 декабря. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».