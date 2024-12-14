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Россиянка лишилась 5,6 млн рублей после сообщения от бывшей начальницы

В Красноярске женщина лишилась 5,6 млн рублей, поверив бывшей начальнице

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Красноярска поверила сообщению от экс-руководителя, оформила несколько кредитов и отдала все деньги мошенникам. Об этом сообщает краевая прокуратура.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 59-летняя жительница Красноярска. Женщина рассказала, что ей пришло сообщение от бывшей начальницы, которая сообщила об утечке данных и предупредила потерпевшую, что с ней свяжутся правоохранители.

Спустя некоторое время россиянке позвонили аферисты под видом силовиков и заявили, что на ее имя оформлен кредит, а деньги переведены за границу. Злоумышленники запугали женщину уголовным преследованием и заставили оформить несколько кредитов. Деньги она перевела на якобы безопасные счета. Общий ущерб составил 5,6 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области мужчина пять месяцев общался с мошенниками и отдал 14 млн рублей.

Ранее в Саратове риелторы спасли пенсионерку, которая продала квартиру из-за мошенников.

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