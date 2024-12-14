В Екатеринбурге ребенок лишился двух зубов в санатории

Ребенок вернулся домой из уральского санатория с двумя выбитыми коренными зубами. Об этом сообщает Е1.

Как рассказали сами родители, инцидент произошел в учреждении «Изоплит» в Екатеринбурге. По словам девятилетнего мальчика, он внезапно почувствовал резкую боль и выплюнул зубы, однако деталей произошедшего пострадавший не помнит.

После возвращения ребенка домой мать и отец обратились к медикам, которые провели необходимые исследования.

«На снимке видно, что внутри запеклась кровь. Значит, был удар. Возможно, у сына была кратковременная потеря сознания, поэтому он ничего не понял», – поделился отец.

Родители обратились к воспитателю, которая рассказала, как, по словам одного из очевидцев, пострадавшему поставили подножку, и он упал. В санатории, по словам отца и матери, им некоторое время отказывали в том, чтобы занести данные о травме в документы.

«Они говорили: «Может, он такой приехал». Хотя у них каждое утро осмотр врача. И у ребенка кровь была — это должно быть зафиксировано», – рассказал глава семьи.

По его словам, сыну удалят нервы и нарастят зубы, но эта мера будет временной. В 16 лет пострадавшему поставят коронки. Родители планируют обратиться в полицию.

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