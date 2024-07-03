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Таксист сломал ногу и выбил зуб клиенту, оторвавшему ручку двери его машины

В Перми таксист сломал ногу и выбил зуб клиенту, оторвавшему ручку двери

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Shutterstock

В Перми таксист избил пьяного клиента, который оторвал ручку двери его машины. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Сообщается, что пьяный пассажир оторвал ручку двери автомобиля такси и договорился с водителем, что отремонтирует ее возле своего дома на улице Лянгасова. Пассажир взял дома инструменты и спустился к машине, однако отремонтировать поломку ему не удалось.

После неудачной починки между мужчинами разгорелся конфликт. В результате таксист избил пассажира, сломав ему ногу и выбив зуб. Кроме того, виновник поломки получил многочисленные ушибы. После этого водитель сел в машину и совершил наезд на клиента, после чего скрылся.

Орджоникидзевский районный суд рассмотрел материалы дела и назначил таксисту наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее находившийся в розыске россиянин избил и ограбил 79-летнего таксиста.

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