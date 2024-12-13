Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые Сколтеха смогли улучшить представление данных в нефтегазовой отрасли

На AI Journey выбрали лучшие научные статьи с исследованиями в области ИИ

close
AI Journey

Научная статья «Универсальные представления данных каротажа скважин с помощью ансамблирования моделей самообучения» признана лучшей статьей третьего специального выпуска научного журнала «Доклады Российской Академии Наук. Математика, информатика, процессы управления» по итогам международной конференции AI Journey, сообщает пресс-служба Сбера.

Отбор научных статей с передовыми исследованиями в области искусственного интеллекта и машинного обучения был проведен Сбером совместно с Институтом системного программирования РАН. Всего на конкурсный отбор поступило свыше 230 заявок от AI-исследователей из 11 стран.

Отмечается, что все материалы прошли рецензирование у ведущих профильных экспертов. При этом для публикации в издании комиссия отобрала 30 статей путем голосования.

Как отметил старший вице-президент – руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, сегодня в нефтегазовой промышленности возникает много задач, которые могут быть решены с помощью моделей на основе ИИ. По его словам, большая часть данных, на которых можно было бы учить модели, не размечена или размечена плохо, содержит пропуски и аномалии.

«Существующим моделям трудно работать с такими данными, их качество было недостаточно высоким. Поэтому авторам статьи был предложен подход, который обладает глубиной научной проработки вопроса, так и большой прикладной значимостью исследования для нефте- и газодобычи в России. С развитием AI-технологий открываются новые исследовательские горизонты, которые ранее были недоступны», — сказал он.

В Сбере уточнили, что коллектив Сколтеха, написавший статью получил денежную премию в размере 1 млн рублей. В работе над материалом поучаствовали Владимир Жолобов, Евгения Романенкова, Сергей Егоров, Нарек Геворгян и Алексей Зайцев.

Авторы рассмотрели подходы, которые позволяют получить качественные кодировщики для формирования представления временных рядов. Эксперименты на данных бурения показали, что описанный подход успешно решает задачу оценки схожести между геофизическими свойствами интервалов и выявляет аномалии во время бурения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами