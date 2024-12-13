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В Подмосковье пройдет юбилейная «Манжосовская лыжная гонка»

Около 1500 человек примут участие в «Манжосовской лыжной гонке» в Подмосковье

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Shutterstock/FOTODOM

Традиционная «Манжосовская лыжная гонка» пройдет в 55-й раз 31 декабря в Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В ведомстве отметили, что регистрация на гонку откроется 20 декабря в соцсетях и на официальном сайте Одинцовского парка культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

По предварительным данным, в гонке примут участие около 1500 человек.

Участникам предложат пройти 5 дистанций, среди которых 600 м, 1,2 км, 3 км, 6 км и 18 км.

«Манжосовская лыжная гонка» — одна из старейших лыжных гонок в Московском регионе. Впервые она была проведена в 1969 году. В гонке могут принять участие любители лыж от 3 до 90 лет. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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