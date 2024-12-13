В Англии владелец квартиры запретил арендаторам принимать душ дольше двух минут, пишет Metro.

Как рассказали арендаторы, они сняли квартиру и поделились с пользователями соцсетей условиями проживания в своем договоре аренды.

Согласно договору, жильцы должны возвращаться в дом до 23:00, чтобы не разбудить собаку, которая начинает лаять, когда кто-то подходит к входной двери. Если кто-то планирует вернуться позже, арендодатель просит уведомить об этом заранее. В результате паре, которая работает допоздна, зачастую приходится возвращаться тайком.

Кроме того, в договоре указано, что время на принятие душа арендаторами ограничено одной-двумя минутами, так как «это слишком дорого» и помогает «сэкономить воду».

Съемщики выразили недовольство, считая, что такое обращение совершенно несправедливо, учитывая, что они платят аренду за пользование самой квартирой и ее удобствами. Комментаторы поддержали пару и посоветовали ей переехать как можно быстрее.

Ранее жителей Нью-Йорка призвали реже принимать душ.