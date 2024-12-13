В Молдавии оставили в силе приговор оппозиционеру Шору

Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе приговор суда, назначившего 15 лет лишения свободы главе оппозиционного блока «Победа» Илану Шору в связи с финансовыми правонарушениями. Об этом сообщает ТАСС.

«Апелляция адвокатов <...> от имени Илана Шора на решение Апелляционной палаты Кишинева, принятое 13 апреля 2023 года, отклоняется. Данное постановление является окончательным и не подлежит пересмотру», — говорится в заявлении.

Отмечается, что адвокаты настаивали на оправдании Шора или на возврате дела на пересмотр, утверждая, что решение судей было принято под давлением высших должностных лиц страны.

В октябре Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду будет расстреливать оппозицию, если победит на выборах. Санду, по оценке молдавского оппозиционера, будет отбирать пенсии и создавать неблагоприятные условия для бизнеса, лишая тем самым будущего для Молдавии в целом.

Санду в итоге выиграла выборы.

Ранее в Молдавии заявили, что ЕС не удастся создать альтернативы партии Санду.