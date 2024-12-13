Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии оставили в силе приговор оппозиционеру Шору

Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе приговор Шору к тюремному сроку

close
Максим Блинов/РИА Новости

Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе приговор суда, назначившего 15 лет лишения свободы главе оппозиционного блока «Победа» Илану Шору в связи с финансовыми правонарушениями. Об этом сообщает ТАСС.

«Апелляция адвокатов <...> от имени Илана Шора на решение Апелляционной палаты Кишинева, принятое 13 апреля 2023 года, отклоняется. Данное постановление является окончательным и не подлежит пересмотру», — говорится в заявлении.

Отмечается, что адвокаты настаивали на оправдании Шора или на возврате дела на пересмотр, утверждая, что решение судей было принято под давлением высших должностных лиц страны.

В октябре Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду будет расстреливать оппозицию, если победит на выборах. Санду, по оценке молдавского оппозиционера, будет отбирать пенсии и создавать неблагоприятные условия для бизнеса, лишая тем самым будущего для Молдавии в целом.

Санду в итоге выиграла выборы.

Ранее в Молдавии заявили, что ЕС не удастся создать альтернативы партии Санду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами