В Саратовской области женщина упала в подвал из-за рухнувшего под ней пола в ванной

В Энгельсе дом, жительница которого оказалась в больнице из-за провалившегося пола, не признают аварийным. Об этом рассказал канал «Саратов 24».

Инцидент произошел в жилом доме №39а на Вокзальной улице. Хозяйка одной из квартир зашла в свою ванную комнату и находилась там, когда пол обрушился. Пострадавшая упала в подвальное помещение и была доставлена в больницу после того, как ее обнаружил сын.

Известно, что жильцы неоднократно пытались обратить внимание властей на ужасное состояние здания, однако оно до сих пор не признано аварийным.

В прокуратуре Саратовской области сообщили, что сотрудники уже приступили к проверке информации об обрушении пола. На место также выехал представитель администрации.

Ранее власти Черногорска заявили, что в обрушившемся доме люди жили «на свой страх и риск».