Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какой вид тренировок сокращает биологический возраст

В редакции kp.ru узнали, что силовые тренировки сокращают биологический возраст

close
Shutterstock/Artem Furman

Регулярными силовыми тренировками можно значительно замедлить биологическое старение. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на результаты соответствующего исследования. В эксперименте участвовали 4900 мужчин и женщин. Выяснилось, что у тех, кто занимался упражнениями с нагрузкой, были более длинные теломеры (защитные структуры на концах хромосом, которые сокращаются с возрастом).

По данным ученых, у людей, которые тренируются 90 минут в неделю, показатели биологического возраста примерно на четыре года моложе, чем у тех, кто не занимается со штангой и гантелями. При трехчасовой нагрузке в неделю, этот показатель достигал восьми лет, независимо от пола и возраста.

Специалисты напоминают, что силовые тренировки способствуют укреплению мышц, сухожилий, связок и костной ткани, улучшают общую физическую форму и снижают риск травм.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого рассказала, сколько времени нужно уделять спорту, чтобы избежать диабета.

По ее словам, необходимы минимум 150 минут в неделю умеренных физических нагрузок, таких как быстрая ходьба или плавание. Также полезно дважды в неделю заниматься силовыми тренировками.

Специалист также посоветовала следить за питанием: стараться включать в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирных белков.

Ранее тренер дала советы, каким видом спорта лучше заниматься беременным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами