Россиянам рассказали, какой вид тренировок сокращает биологический возраст

Регулярными силовыми тренировками можно значительно замедлить биологическое старение. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на результаты соответствующего исследования. В эксперименте участвовали 4900 мужчин и женщин. Выяснилось, что у тех, кто занимался упражнениями с нагрузкой, были более длинные теломеры (защитные структуры на концах хромосом, которые сокращаются с возрастом).

По данным ученых, у людей, которые тренируются 90 минут в неделю, показатели биологического возраста примерно на четыре года моложе, чем у тех, кто не занимается со штангой и гантелями. При трехчасовой нагрузке в неделю, этот показатель достигал восьми лет, независимо от пола и возраста.

Специалисты напоминают, что силовые тренировки способствуют укреплению мышц, сухожилий, связок и костной ткани, улучшают общую физическую форму и снижают риск травм.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого рассказала, сколько времени нужно уделять спорту, чтобы избежать диабета.

По ее словам, необходимы минимум 150 минут в неделю умеренных физических нагрузок, таких как быстрая ходьба или плавание. Также полезно дважды в неделю заниматься силовыми тренировками.

Специалист также посоветовала следить за питанием: стараться включать в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирных белков.

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