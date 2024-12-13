В США массово отзывают из продажи известные батончики с мюсли с металлическими частицами

В США массово отзывают из продажи известные батончики с мюсли, пишет Alaska's News Source. В них могут быть металлические частицы.

Отделение охраны окружающей среды штата Аляска по программе безопасности пищевых продуктов и санитарии объявило об отзыве пищевого продукта из магазинов. Речь идет о батончика мюсли MadeGood, в которых могут быть металлические частицы.

Согласно данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, под отзыв попадают следующие разновидности батончиков мюсли: с шоколадной крошкой, со смешанными ягодами, с клубникой, с печеньем и кремом, с шоколадом и бананом, с шоколадной посыпкой, с крошкой из печенья, посыпанные шоколадом, а также с ванилью.

Производство этих батончиков велось с января по ноябрь 2024 года, и они были распространены не только в США, но и в Канаде, а также на других международных рынках. На данный момент о пострадавших не сообщается.

Покупатели, которые приобрели указанные продукты, могут вернуть их в магазин для получения полного возврата средств.

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