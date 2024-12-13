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Сингапурца посадили в тюрьму за нападение на женщину, отказавшуюся его целовать

Shin Min Daily News: сингапурец напал на женщину, не ставшую его целовать, и сел в тюрьму

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Depositphotos

В Сингапуре мужчину приговорили к 11 неделям тюрьмы за нападение на женщину, которая не захотела его поцеловать, пишет Shin Min Daily News.

По информации СМИ, 38-летний мужчина в Сингапуре был приговорен к лишению свободы после признания себя виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и нападении. Инцидент произошел, когда женщина не захотела его целовать, за что он столкнул ее с палубы корабля, на котором они отдыхали.

Пострадавшая получила травмы лица и сломанное ребро, что потребовало ее госпитализации на 16 дней. Суд, принимая во внимание, что у обвиняемого не было предыдущих судимостей и что он сразу признал полностью свою вину и раскаялся в содеянном, вынес ему наказание в виде 11 недель тюремного заключения.

Ранее в Сингапуре суд запретил сестре заходить в комнату брата в течение восьми лет.

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