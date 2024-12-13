Президент Узбекистана назвал новые инициативы по социальной поддержке населения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев озвучил новые инициативы по социальной поддержке жителей страны, сообщает пресс-служба президента.

В 2025 году планируется вывести 1,2 млн человек из бедности за счет решения вопросов образования, здравоохранения и улучшений условий жизни.

Как рассказал Мирзиеев, в настоящее время в Узбекистане 23 тыс. людей из малообеспеченных семей находятся на попечении родителей, супругов или близких родственников, так как не могут передвигаться самостоятельно.

«С 2025 году соцработники махаллей при участии частного сектора обеспечат уход на дому для 19 тыс. человек и организуют дневной уход для 4 тыс. человек», — отметил Мирзиеев.

Он добавил, что благодаря этому 15 тыс. человек получат необходимые условия для работы. Также до 30% средств из «социальных тетрадей» будут использоваться для улучшения инфраструктуры в махаллях.

В планы Узбекистана в 2025 году входит внесение значительных изменений в сферу ухода за людьми с инвалидностью.

«Социальные работники в махаллях будут раздавать программы упражнений, которые можно выполнять на дому, а также рекомендации по здоровому питанию в виде памяток для людей с инвалидностью. Перечень протезов и реабилитационных средств, предоставляемых людям с инвалидностью, увеличен с 18 до 30 наименований, а выделенные средства возросли в 1,5 раза», — сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Также отмечено, что в Узбекистане расширят список видов спорта для людей с инвалидностью, а в 130 спортивных школах, 90 специализированных образовательных учреждениях и 29 центрах «Мурувват» создадут условия для занятий адаптивными видами спорта.

Что касается образования детей с инвалидностью дошкольного и школьного возраста, к 1 февраля 2025 года в стране планируется открыть инклюзивные группы в детских садах, а к сентябрю в 954 школах организовать инклюзивные классы.

«В этом году для детей с инвалидностью были созданы 73 дневные группы по уходу и группы «Забота». Для привлечения частного сектора в эту сферу предоставляются субсидии на 100 тысяч сумов в день за каждого ребенка и кредиты на оснащение помещений до 30 миллионов сумов», — отмечает пресс-служба главы Узбекистана.