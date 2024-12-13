Прохожий отправил пенсионерку, временно припарковавшую авто у подъезда, в больницу

В Красноярске 38-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве после избиения 67-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 8 декабря у дома по улице Львовской. Как установило следствие, пенсионерка временно припарковала у своего подъезда машину, чтобы разгрузить ее, когда мимо проходил нетрезвый мужчина. Тот обратил внимание на машину и ее хозяйку, возмутился и стал требовать у автовладелицы убрать ее транспорт. Одними претензиями прохожий не ограничился. Он подошел к пенсионерке и несколько раз ударил ее по голове.

Из двора потерпевшую забирали на скорой, которая доставила ее в больницу. Медики диагностировали женщине закрытую черепно-мозговую травму. Подозреваемого задержали правоохранители. На допросе он признал свою вину частично.

Ранее в Новосибирске кондуктор избила пенсионерку в автобусе за вопрос об остановках.