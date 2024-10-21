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Кондуктор автобуса избила пенсионерку за вопрос об остановках в Новосибирске

В Новосибирске кондуктор избила пенсионерку в автобусе за вопрос об остановках

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Freepik

В Новосибирске пожилая женщина подверглась избиению со стороны кондуктора в автобусе, когда ехала в поликлинику. Об этом со ссылкой на дочь пострадавшей сообщает tsargrad.tv.

По информации издания, инцидент произошел 15 октября в автобусе, который следовал по маршруту №34. Пенсионерка, которая ехала в поликлинику, заметила, что транспорт не останавливается на нужных ей остановках и задала кондуктору соответствующий вопрос.

Кондуктор в ответ ударила пожилую женщину кулаком и разбила ей переносицу, а затем стала пинать пенсионерку, трепать за шапку и плевать на нее. В конце агрессорша вышвырнула ее из автобуса.

Пожилая женщина все же добралась до поликлиники и там зафиксировала побои. Сообщается, что она еще не написала заявление в полицию.

«Прецедент» со ссылкой на транспортную компанию сообщает, что кондуктора уволили после произошедшего. При этом, по данным диспетчера, пенсионерка первая толкнула сотрудницу.

Ранее в Мурманске кондуктор троллейбуса избил 11-летнего ребенка до госпитализации.

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