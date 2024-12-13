Альянс в сфере ИИ провел первое заседание в штаб-квартире Сбера

Россия стремится развивать равноправные международные отношения для формирования общего пространства доверенных технологий ИИ, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках первого заседания международного Альянса в сфере ИИ (AI Alliance Network), который прошел в штаб-квартире Сбера.

По словам Чернышенко, Россия заинтересована в ИИ-продуктах и ИИ-агентах, которые будут распространять общие ценности и помогать процветанию стран БРИКС.

Также Чернышенко пригласил представителей Альянса на международную научную форсайт-сессию в 2025 году.

«Мы обсудим эти научные приоритеты, а также механизмы отбора и финансирования наиболее актуальных исследований», — сказал он.

По словам первого заместителя председателя правления Сбера, председателя наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александра Ведяхина, Альянс поможет объединить усилия экспертов стран-участниц для создания инклюзивного будущего.

«Его фундаментом должен стать искусственный интеллект, который уже сегодня меняет нашу жизнь к лучшему», — сказал он.

На заседании члены Альянса также обсудили главные направления развития ИИ в своих странах.

Генеральным секретарем AI Alliance Network избран руководитель рабочей группы российского Альянса в сфере искусственного интеллекта по международному сотрудничеству Андрей Незнамов.