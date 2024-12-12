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Пьяный россиянин разозлился на свою собаку и изувечил ее отверткой

В Кургане мужчина ранил отверткой свою собаку, потому что разозлился на нее

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Depositphotos

Житель Кургана изувечил животное отверткой, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Инцидент произошел 7 декабря в областном центре. 32-летний горожанин разозлился на свою собаку, когда остался с ней дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Орудуя отверткой, он причинил животному увечье в области позвоночника. Раненого питомца обнаружила супруга живодера и обратилась в ветклинику, оттуда информация о случившемся поступила в органы внутренних дел.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел внутренних дел. В отношении курганца возбудили уголовное дело, за жестокое обращение с животным ему может грозить реальное лишение свободы на срок до трех лет. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Калининграде хозяин избил собаку молотком за медленное исполнение его команды.

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