Диетолог рассказала о вреде пакетированного чая

Пакетированный чай может быть опасен для организма. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Москва 24».

Дело в том, что помимо сырья внутри пакетика может находиться разнообразная пыль, в таком чае быстрее всего может начать развиваться плесень. Кроме того, сам материал пакетиков может содержать молекулы пластика.

«Поэтому чаем из пакетиков лучше не увлекаться, а использовать только в крайних случаях – в качестве удобного походного варианта», — подытожила специалист.

До этого глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия развеял мифы о вредных веществах в чае российского производства.

Так он прокомментировал информацию о том, что Роспотребнадзор нашел пестициды в чае трех крупных производителей, которые реализовали продукцию в торговых сетях Spar и «Светофор». Речь идет о марках «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» — Роспотребнадзор потребовал изъять их из оборота.

Ранее врач развеяла миф о пользе чая с лимоном.