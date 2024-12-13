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В Москве при поддержке «Донстроя» открылся фестиваль «Архитектура для людей»

На фестивале «Архитектура для людей» пройдут кинолекции и мастер-классы

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«Донстрой»

В центре «Зотов» в Москве при поддержке компании «Донстрой» открылся городской фестиваль «Архитектура для людей» и выставка «Эмоции архитектуры», сообщает пресс-служба компании.

На фестивале пройдут кинолекции, мастер-классы для взрослых и детей, танцевальные практикумы, экскурсий на комплексы «Донстроя», стратегическая сессия для взрослых, сделанная в формате детского конструктора по саморефлексии и изучению себя, а также другие мероприятия.

Выставка «Эмоции архитектуры» включает десять залов, в которых отражены десять эмоциональных состояний: ностальгия, спокойствие, смятение, вдохновение, уют, удивление, тревога, стабильность, озарение, праздник.

Для оборудования пространств команды десяти разных архбюро использовали различные конструкции, материалы, факты, цветов, также звуки и запахи.

Все залы контрастируют друг с другом, а перед каждой комнатой есть «место обнуления» эмоций.

Как отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы Сергей Кузнецов, в современном мире сложно удивить и удивиться.

«Чтобы быть актуальной, современная архитектура сегодня концентрирует в себе яркость идей и эмоций, становится эмоциональной, театральной, драматической», — сказал он.

По словам генерального директора компании «Донстрой» Алены Дерябиной, в мире меняется подход к проектам.

«Сегодня наш фокус смещается в сторону девелопмента впечатлений, создания целого спектра позитивных эмоций, ощущения стабильности и безопасности у жителей наших домов. Наша основная задача — создавать проекты, которые будут актуальны сейчас и на годы вперед», — сказала она.

По мнению куратора выставочных, издательских и образовательных проектов комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Ирины Кузнецовой, фестиваль «Архитектура для людей» поможет лучше понять архитектурное искусство.

Представитель кураторского коллектива от архитектурного бюро Megabudka Артем Укропов заявил, что задача выставки — сделать архитектуру понятной для людей.

Фестиваль продлится до 12 января 2025 года. Посещение фестиваля бесплатное.

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