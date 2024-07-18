Российского онколога, лечившего пациентов физраствором, отправили в колонию

В Нижегородской области онколога, работавшего в центральной районной больнице Семенова, признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Суд установил, что с января 2022 по июль 2023 года мужчина, будучи врачом отделения противоопухолевой лекарственной терапии, нарушал порядок оказания медицинской помощи, а именно давал своим подчиненным указания вводить тяжелобольным пациентам вместо дорогостоящих лекарств физраствор или использовать меньшую дозировку препаратов и доводить их до нужного объема физраствором.

По версии суда, онколог это делал, чтобы улучшить показатели работы, получить доплаты, а также скрыть нехватку необходимых медикаментов.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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