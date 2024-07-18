Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского онколога, лечившего пациентов физраствором, отправили в колонию

Нижегородский онколог, лечивший пациентов физраствором, отправится в колонию

close
100%
Shutterstock

В Нижегородской области онколога, работавшего в центральной районной больнице Семенова, признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Суд установил, что с января 2022 по июль 2023 года мужчина, будучи врачом отделения противоопухолевой лекарственной терапии, нарушал порядок оказания медицинской помощи, а именно давал своим подчиненным указания вводить тяжелобольным пациентам вместо дорогостоящих лекарств физраствор или использовать меньшую дозировку препаратов и доводить их до нужного объема физраствором.

По версии суда, онколог это делал, чтобы улучшить показатели работы, получить доплаты, а также скрыть нехватку необходимых медикаментов.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее больная раком мать заставила дочь-школьницу сбрить волосы на голове в знак поддержки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами