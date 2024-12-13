Московский зоопарк улучшил качество онлайн-трансляций

Московский зоопарк установил новые камеры для наблюдения за животными, сообщается в Telegram-канале зоопарка.

«С сегодняшнего дня трансляции на 6 страницах из 10 стали еще лучше», — говорится в сообщении.

В вольере рысей 2 камеры заменили на более современные, обладающие более крупными ракурсами. Благодаря новым камерам зрители смогут детальнее рассмотреть лесных хищников.

На территории с ламами, викуньями и гуанако появились новые камеры, а в вольере со слонами заменили уличную камеру.

Также сотрудники зоопарка установили новые камеры в вольерах с бегемотом, орангутангами и гориллами.

Как сообщили в пресс-службе Московского зоопарка, уличные камеры позволят зрителям прочувствовать зимнее настроение и понаблюдать, как животные радуются снегу.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, как малайская медведица адаптировалась к новому вольеру.

Как рассказал ведущий зоотехник отдела «Млекопитающие» Денис Кочатов, подопечную знакомили с новым вольером постепенно. По его словам, медвежонка приносили в помещение на несколько часов, постепенно увеличивая время.