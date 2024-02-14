Российский школьник нашел у торгового центра чужую карту и потратил с нее несколько тысяч

В Москве 17-летнему юноше грозит уголовная ответственность за траты с чужой банковской карты. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Одиннадцатиклассник нашел банковскую карту рядом с торговым центром «Петровский» и вместо того, чтобы попытаться найти ее владельца, отправился по магазинам. Юноша успел потратить четыре тысячи рублей, прежде чем хозяин карты забеспокоился о ее пропаже. Им оказался другой подросток, за расходами которого следили родители. Отец юноши поинтересовался, почему тот потратил столько карманных денег, и в этот момент школьник обнаружил, что карты нет. Семья подростка обратилась в полицию.

Нарушителя вычислили. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее в Курской области девочка перевела мошенникам 800 тыс. рублей с телефона матери.