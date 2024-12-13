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Ветврач объяснил, как при покупке щенка не нарваться на «черного заводчика»

Ветеринар Шеляков: при покупке щенка есть угроза, что он будет неизлечимо болен

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Deirdre Oakley/thedodo.com

При покупке животных, в том числе породистых щенков, всегда есть угроза нарваться на недобросовестных «черных заводчиков» и приобрести больного питомца. Это происходит из-за отсутствия законодательного регулирования сферы разведения животных, поэтому относиться к проверке владельцев питомника следует со всей серьезностью, объяснил в беседе с 360.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

На днях стало известно о молодой девушке из Балашихи, которая приобрела смертельно больного щенка породы мальтипу – он ушел из жизни вскоре после покупки. По мнению Шелякова, у него была внутрипитомниковая инфекция. Причем хозяйка могла даже не знать об этом. Причиной таких инвазионных болезней является нарушение санитарных, гигиенических и социальных норм содержания животных.

Самое сложное в этой ситуации – это невозможность предъявить законные обвинения, так как в этой сфере нет регулирования на законодательном уровне.

Поэтому важно изначально искать только проверенных заводчиков, которых могут рекомендовать конкретные люди. Также нужно обязательно зайти туда, где содержат животных, чтобы увидеть все своими глазами и убедиться, что они живут в хороших условиях и о них заботятся, подчеркнул ветврач.

«Надо внимательно осмотреть [щенка] и даже понюхать. Не должно быть от него какого-то кислого, зловонного запаха, что может указывать на проблемы со здоровьем», — подчеркнул Шеляков.

Ранее кинолог рассказал, где и как приобрести собаку.

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