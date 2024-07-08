В российском селе рухнул аттракцион во время катания детей

В Хасавюртовском районе Дагестана катание детей на передвижном аттракционе закончилось ЧП: во время движения карусель упала. Видеозапись случившегося опубликовал Telegram-канал »Махачкала №1».

Инцидент произошел 7 июля в селе Куруш. На кадрах опубликованного видео карусель завалилась на бок, рядом с ней собралась толпа взрослых и детей. По предварительной информации, во время ЧП на аттракционе находились дети, но никто не пострадал.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике заявили, что начали проверку по факту случившегося. К расследованию также подключились сотрудники прокуратуры.

До этого похожий инцидент произошел в Оренбурге — на ходу обрушилась цепочная карусель: в результате пострадали 20 человек, двоих госпитализировали в реанимацию.

Ранее во Владивостоке упало колесо обозрения.