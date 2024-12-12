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Российские врачи спасли юношу с двумя литрами крови в легких

В Татарстане врачи спасли студента с критическим кровоизлиянием в легкое

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Медики республиканской клинической больницы (РКБ) Казани оказали помощь студенту из Башкирии, у которого в легочной полости скопилось около двух литров крови. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Молодой человек вызвал скорую, когда ему стало трудно дышать, каждое движение доставляло боль, а артериальное давление упало до критических отметок. Скорая помощь доставила студента в Госпиталь ветеранов войн. Там медики на основании анализов и рентгена предположили кровотечение в легком и связались с РКБ.

Юношу перевели в реанимацию медицинского учреждения. Источником кровотечения оказался лопнувший сосуд.

«Началось кровотечение в плевральную полость. Такие случаи редки — всего один-два в год, причем пациентам, как правило, от 20 до 40 лет. Кровопотеря была 2,3 литра. Мы собрали эту кровь во время операции и вернули пациенту 1,8 литра его же крови. Благодаря этому пациент не почувствовал большой кровопотери, и не пришлось прибегать к переливанию донорской крови», — рассказал заведующий отделением торакальной хирургии №1 Валерий Матвеев.

Хирургам удалось спасти жизнь пациента, спустя неделю после операции молодой человек вернулся к обычной жизни.

Ранее россиянин чуть не лишился ног из-за плотоядной бактерии, обитающей в океане.

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