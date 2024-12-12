В Верховном суде заявили, что совместная работа судей СНГ повысит качество правосудия

Широкие полномочия Совета председателей верховных судов СНГ будут способствовать совершенствованию национальных судебных систем, заявила на заседании совета глава Верховного суда России (ВС РФ) Ирина Подносова, которую цитирует РАПСИ.

Глава ВС РФ убеждена, что Совет председателей верховных судов стран СНГ является действенным механизмом, который позволит повысить качество правосудия на пространстве Содружества.

«Он также будет способствовать расширению механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами», — отметила Подносова.

Также она указала на значимость совместного совершенствования практики применения судами положений о международной правовой помощи по различным категориям дел, в том числе в рамках исполнения судебных поручений, а также признания и приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений.

Кроме того, Подносова подчеркнула важность регулярного направления участниками совета материалов обобщения судебной практики и судебной статистики.

На заседании было решено, что Верховный суд РФ будет предоставлять коллегам постановления пленума, обзоры судебной практики и статистические отчеты о рассмотрении судами различных категорий дел.