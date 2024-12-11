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Сын напал на родителей после просьб поменьше играть в компьютерные игры

Fox News: в США сын выстрелил в родителей из-за их просьб поменьше играть в видеоигры

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Courtesy Polk County Sheriff's Office

В США сын напал на родителей после просьб поменьше играть в компьютерные игры, пишет Fox News.

По информации СМИ, Джозеф Войт напал на своих родителей с ружьем и сделал несколько выстрелов. Мать мужчины, Сьюзан, смогла позвонить в полицию и сообщить о случившемся. Приехавшие медики доставили женщину в критическом состоянии в больницу, отца стрелка, к сожалению, спасти не удалось.

Сам же Джозеф покинул место преступления на автомобиле, но был арестован через пару часов. В ходе допроса он признался, что действительно стрелял в обоих родителей из-за конфликта на почве видеоигр. Сейчас Войт находится в окружной тюрьме и ждет приговор суда.

«Жена потеряла мужа и, по сути, своего сына. Это будет очень тяжелый путь для нее», — прокомментировали в полиции.

Ранее в Мексике вооруженные люди ворвались на свадьбу и выстрелили в гостя.

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